ننشر رابط موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات 2021 لتسجيل رغبات الطلاب

كتب محمد صبحى

رابط موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات 2021



بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والتى من المقرر أن يبدأ الطلاب فى تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى غدا السبت ، ينشر " اليوم السابع " رابط موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغباتهم.

ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى:

www.Tansik.Egypt.gov.eg

ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى ، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والاجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

كما يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.