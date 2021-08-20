اليوم السابع
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الجمعة، 20 أغسطس 2021 02:52 م
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ننشر رابط موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات 2021 لتسجيل رغبات الطلاب

الجمعة، 20 أغسطس 2021 02:10 م
ننشر رابط موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات 2021 لتسجيل رغبات الطلاب موقع التنسيق
كتب محمد صبحى

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رابط موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات 2021
 

بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والتى من المقرر أن يبدأ الطلاب فى تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى غدا السبت ، ينشر " اليوم السابع " رابط موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغباتهم.

ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى:

www.Tansik.Egypt.gov.eg 

ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى ، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والاجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
 
كما يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

التنسيق

تنسيق الثانويه العامه2021

تنسيق الثانوية العامة2021

رابط تنسيق الثانويه العامه

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة

موعد بدء المرحلة الأولى للتنسيق

المرحلة الأولى لتنسيق الثانويه العامه

تنسيق الجامعات 2021

تنسيق 2021

بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى من الثانوية العامة

رابط تنسيق الجامعات

تنسيق الكليات

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تنسيق المرحلة الأولي الجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الخاصة

اخبار الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

موقع التنسيق

موقع النتيجة

نسب النجاح

تنسيق طلاب علمى رياضه مرحلة أولى

تنسيق طلاب الشعبة الأدبية مرحلة أولى

تنسيق علمى علوم مرحلة أولى

رابط موقع التنسيق

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