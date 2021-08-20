موريتانيا تسجّل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا والأردن ترصد 12 حالة وفاة

كتب وكالات

سجّلت موريتانيا 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 8 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت وزارة الصحة الموريتانية فى بيان ، إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 31,174، فيما بلغ إجمالى الوفيات 661.

فيما سجل الأردن، 12 وفاة و782 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة، وبذلك يرتفع إجمالى الإصابات بكورونا فى البلاد إلى 787367 والوفيات إلى 10264 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التى أدخلت اليوم للعلاج فى المستشفيات المعتمدة بلغ 90، فيما غادرت 69 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 531 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 764987، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 12116.