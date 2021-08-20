موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 20-8-2021.. سحب 47 ألف كراسة شروط لحجز سكن لكل المصريين

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 20-8-2021، عددا كبيرا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان سحب أكثر من 47 ألف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة " سكن لكل المصريين 2 "، وإعلان وزارة المالية، تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 يسجل 783 جنيهًا شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في مصر هبوط محدود بقيمة جنيه واحد فقط قبل قليل وسط ترقب لما يسفر عنه وضع الإغلاق الأسبوعي لسعر الذهب في البورصات العالمية، حيث يشهد السوق في كل أسبوع حركة كبيرة في الأسعار بختام جلسات التداول الأسبوعية. شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في مصر هبوط محدود بقيمة جنيه واحد فقط قبل قليل وسط ترقب لما يسفر عنه وضع الإغلاق الأسبوعي لسعر الذهب في البورصات العالمية، حيث يشهد السوق في كل أسبوع حركة كبيرة في الأسعار بختام جلسات التداول الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم...

الذهب عيار 21 يسجل 783 جنيها

الذهب عيار 18 يسجل 671 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 894 جنيها

الجنيه الذهب 6264 جنيها

أونصة الذهب 1784 دولارا



سحب أكثر من 47 ألف كراسة شروط لحجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين 2 أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سحب أكثر من 47 ألف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بينما قام ما يزيد على 4300 عميل بسداد مقدمات الحجز. أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سحب أكثر من 47 ألف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بينما قام ما يزيد على 4300 عميل بسداد مقدمات الحجز.

قالت "عبد الحميد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر المقبل.

تسليم أول "ميكروباص أخضر" فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات أعلنت وزارة المالية، تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال الشهر الجارى وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل 300 سيارة ميكروباص شهريًا، إضافة إلى 4 آلاف و127 سيارة ملاكى وتاكسى أخرى تم تسليمها منذ أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 92.8 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات. أعلنت وزارة المالية، تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال الشهر الجارى وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل 300 سيارة ميكروباص شهريًا، إضافة إلى 4 آلاف و127 سيارة ملاكى وتاكسى أخرى تم تسليمها منذ أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 92.8 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تحظى بإقبال المواطنين للاستفادة مما تتيحه من مزايا تحفيزية تتمثل فى الحافز الأخضر، وتقديم سيارات متطورة، وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.

الصناعة تدرس إدراج مجمع "مرغم" بقائمة موردى احتياجات مبادرة "حياة كريمة" أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، دراسة تشكيل لجنة مشتركة مع عدد من الجهات المعنية لإدراج مصانع مجمعي مرغم في قائمة موردي احتياجات مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي سيمثل انفراجة كبيرة على المشروعات الصغيرة العاملة بالمجمع. أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، دراسة تشكيل لجنة مشتركة مع عدد من الجهات المعنية لإدراج مصانع مجمعي مرغم في قائمة موردي احتياجات مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي سيمثل انفراجة كبيرة على المشروعات الصغيرة العاملة بالمجمع.

وقالت إن مجمع مرغم يسهم في تحقيق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص هذه الورش لصغار المستثمرين. 34.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10808.7 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2908.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 0.62% ليغلق عند مستوى 3870.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.12% ليغلق عند مستوى 13099.19 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 3630.26 نقطة. تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10808.7 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2908.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 0.62% ليغلق عند مستوى 3870.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.12% ليغلق عند مستوى 13099.19 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 3630.26 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 500 ملون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 715.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، ونزل رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 380.2 مليار جنيه إلى 376.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 136.5 مليار جنيه إلى 138.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.