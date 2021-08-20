مديرة "تكافؤ الفرص" بوزارة التخطيط تكشف تفاصيل التدريب بالوحدة وأهم أهدافه

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة شيماء سراج مدير "تكافؤ الفرص" بوزارة التخطيط، إن الوحدة تقرر إنشاؤها منذ 6 أشهر ماضية، وجرى تحديد مهام الوحدة لتعكس مؤشرات العمل داخليا والمساواة بين الجنسين، ومنظومة التواصل.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية رانيا هاشم: "فكرة برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص هو بلورة الستة الأشهر الماضية، وتم ترجمتها فى البرنامج المؤسسى لتعزيز تكافؤ الفرص، وبلورة تجربة وزارة التخطيط لمراكز التنمية، بحيث يكون لدينا آلية محددة ويمكن تطبيقها داخل وحدات الوزارة".

وتابعت: "البرنامج على مرحلتين، وهما يومان تدريبان والمشروع ممول من البنك الأوروبي، وإجمالى عدد الحاضرين 50 شخصا يشرح لهم تكافؤ الفرص وصولا إلى التنمية المستدامة، والبرنامج يعمل على التشارك ما بين الجنسين".