اليوم السابع
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مجلة نور تبرز فى غلاف عددها رسالة الأطفال بضرورة وجود قناة مصرية كارتونية

الجمعة، 20 أغسطس 2021 08:02 م
مجلة نور تبرز فى غلاف عددها رسالة الأطفال بضرورة وجود قناة مصرية كارتونية مجلة نور
كتب لؤى على

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تصدر غلاف العدد الجديد من مجلة نور الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر رسالة من الأطفال، يطالبون فيها بوجود قناة مصرية كارتونية موجهة للأطفال تعبر عنهم وتزخر بمحتوى مصري يليق بمكانة مصر وريادتها.

وتناولت المجلة القصة الأساسية في عددها الصادر في شهر أغسطس، استعرضت القصة وبطلها الطفل نور الشخصية الأساسية للمجل، خطورة الغزو الفكري والثقافي الخارجي على الأطفال خاصة في ظل عدم وجود قناة أطفال مصرية حتى الآن، وبينت القصة كيف تأثر أصدقاء نور بما يشاهدونه في القنوات الغربية والعربية التي لا تلائم هويتهم ولا قيمهم، فبعضها يقدم أفكار غربية شاذة، وبعضها يقدم محتوى مليئا بالعنف، والبعض الآخر يقدم محتوى دينيا متشددا ومتطرفا، مما أثر بالسلب على تصرفاتهم، وفى نهاية القصة توجه الأطفال برسالة مهمة للمسئولين عن الإعلام في مصر يطلبون فيها بوجود قناة أطفال مصرية.

 وأوضحت الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير المجلة، أن الهدف من القصة توضيح أهمية وجود قناة مصرية للأطفال تخاطبهم بلهجتهم وتعبر عن أفكارهم وأحلامهم وتصحح المفاهيم المغلوطة والسلوكيات الخاطئة في قالب ترفيهي وفني، وحرصت المجلة على عرض تلك القصة لأهميتها وقدمتها في رسومات كارتونية بريشة الفنان فواز.

كما شمل العدد العديد من القصص المصورة المتنوعة المشوقة لشخصيات المجلة، إلى جانب أبواب المجلة المليئة بالمعلومات المفيدة للطفل.


مجلة نور

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

قناة للاطفال

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