اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أغسطس 2021 07:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى 10 نقاط تعرف على المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

الجمعة، 20 أغسطس 2021 04:00 ص
فى 10 نقاط تعرف على المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وزارة التخطيط - صورة ارشيفية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل الحكومة على الانتهاء من الخطوات الخاصة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدا لإطلاقه، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويحظى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى طالب بالعمل على سرعة البدء بتفعيل برامج تنمية الأسرة المصرية، لما لهذا المشروع من دور كبير فى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية

 
1- سيتم تطبيق المشروع بـ 9 محافظات بالمرحلة الأولى فى أول أكتوبر المقبل، وجاء اختيار المحافظات المُستهدفة: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية
1- المستهدف تنفيذه خلال 3 أعوام مالية 2023/2021.
2- اختيار المحافظات بناء على أربعة مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد، مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" التي تضم 51 مركزا 
3- يهدف الى تمكين المرأة المصرية  اقتصاديا عن طريق أنشطة مختلفة  منها مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر
4- تدريب 2 مليون سيدة على مستوى الجمهورية على ريادة الأعمال.
5- مزايا مادية للأسرة التي لديها حد أقصى طفلين، وسيتم تجريم عدم تسجيل المواليد.
6- خصصت الحكومة 2.9 مليار جنيه بالعام الأول للمشروع تنمية الأسرة المصرية
7- يستهدف بالعام الأول تمويل 350 ألف مشروع متناهى الصغر
8- تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة
9- تقديم الخدمات الـمالية وغير الـمالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة الـمشروعات.
10- تشغيل 20 مركزا ضمن خطة العام الأول ضمن اطار إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة
 
 
 

المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية

الرئيس

مبادرة حياة كريمة

التمكين الاقتصادى للمرأة

الزيادة السكانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التخطيط: 125,7 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة بخطة عام 21/2022

الخميس، 19 أغسطس 2021 12:20 م

قبل اطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة.. مزايا مادية للأسرة التى لديها طفلين وتجريم عدم تسجيل المواليد.. التخطيط : تنفيذه على 3 سنوات بقيمة مخصصات 2.9 مليار جنيه والبدء فى أكتوبر المقبل فى 9 محافظات

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 07:15 م

كيف نجحت مصر فى تحقيق نشاط اقتصادى خلال أزمة كورونا؟.. إجراءات استباقية حسنت بها معدل النمو لـ2.9% .. تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول والاستثمارات.. التوسع فى إطلاق المبادرات الصحية

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 05:00 م

التمكين الاقتصادي للشباب فى قرى "حياة كريمة".. تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن مبادرة الريف المصري لتحسين معيشة المواطنين بجميع الخدمات.. ومشروعات توصيل شبكات الاتصالات والإنترنت فى الأولوية

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة