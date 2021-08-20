ضبط 3.2 طن لحوم فاسدة بإمبابة بالجيزة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومديرية ومباحث التموين بشن حملات مكبرة لضبط أى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى والتحفظ عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد المحافظ على مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة من خلال أجهزتها بحى شمال الجيزة وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين تمكنت من ضبط 3,2 طن لحوم "دوبريهات ودهون حيوانية" غير مطابقه للمواصفات القياسية ولا تصلح للإستهلاك الادمى وذلك خلال حملات تم تنفيذها على مخزن وثلاجه حفظ لحوم تابع لمطعم بشارع أبو بكر الصديق بأرض الجمعية بأمبابة بحى شمال الجيزة مؤكداً على مواصلة المجهودات لتحقيق الدور الرقابي ومواجهة جشع بعض المنشأت من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

من جانبه أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنَّ المظبوطات التى تم التحفظ عليها غير صالحه للاستخدام الادمى وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية وتصدر منها روائح كريهة نظرا لفسادها مؤكداً على تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى نفس الإطار قام حى شمال الجيزة بمتابعه من أشرف بكر رئيس الحى بغلق وتشميع المطعم "كبابجى" والمخزن التابع للمحل بعد ضبط كميات اللحوم الفاسدة به واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.