سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 20-8-2021، استقرارًا أمام الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة فى مصر خلال اجازتهم الاسبوعية يومى الجمعة والسبت، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري 18.23جنيه للشراء، و18.42جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
18.30 جنيه للشراء.
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.23 جنيه للشراء.
18.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.23 جنيه للشراء.
18.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.22 جنيه للشراء.
18.44 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.25 جنيه للشراء.
18.48 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.25 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.33 جنيه للشراء.
18.46 جنيه للبيع.
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