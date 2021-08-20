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سعر اليورو اليوم الجمعة 20-8-2021

الجمعة، 20 أغسطس 2021 11:27 ص
سعر اليورو اليوم الجمعة 20-8-2021 اليورو
كتبت : سماح حمدى

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سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 20-8-2021، استقرارًا أمام الجنيه المصرى،  بالبنوك العاملة فى مصر خلال اجازتهم الاسبوعية يومى الجمعة والسبت، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري 18.23جنيه للشراء، و18.42جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.30 جنيه للشراء.
 
18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.23 جنيه للشراء.
 
18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.23 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.22 جنيه للشراء.
 
18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.25 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.25 جنيه للشراء.

18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.33 جنيه للشراء.
 
18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو

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أسعار اليورو

اليورو في مصر

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