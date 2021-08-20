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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 20-8-2021

الجمعة، 20 أغسطس 2021 02:24 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 20-8-2021 درهم إماراتى -أرشيفية
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة الموافق 20-8-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال يومى الجمعة والسبت، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

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