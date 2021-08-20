اليوم السابع
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خادم الحرمين الشريفين يوجه مركز الملك سلمان بدعم تونس بالأوكسجين فورا

الجمعة، 20 أغسطس 2021 03:59 م
خادم الحرمين الشريفين يوجه مركز الملك سلمان بدعم تونس بالأوكسجين فورا الملك سلمان
كتب رامى محيى الدين

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أكد خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان للرئيس التونسي وقوف المملكة إلى جانب تونس في الظروف الصحية التي تمر بها، ووجه مركز الملك سلمان لدعم تونس بالأوكسجين الطبي فوراـ حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

 

وكانت استأنفت تونس، صلاة الجمعة بالمساجد بعدد من الولايات بداية من اليوم مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الخاصة بالمسجد وكذا استئناف نشاط الأسواق الأسبوعية. وفق إذاعة شمس التونسية .

وفى هذا السياق، أفاد المدير الجهوي للشئون الدينية بقبلي فى تونس، محمد منصري، اليوم الجمعة، بأنه تم إقرار استئناف صلاة الجمعة بداية من اليوم في 5 من أصل 7 مناطق بولاية قبلى، وذلك إثر الانفراج المسجل في الوضع الوبائي على مستوى وطني.

وأوضح منصري، أنه قد تقرر، السماح باستئناف إقامة صلاة الجمعة المعلقة منذ 25 يونيو الماضي بمعتمديات قبلي الشمالية، وقبلي الجنوبية، وسوق الأحد، والفوار، ورجيم معتوق، مع استمرار تعليقها بكل من دوز الشمالية، ودوز الجنوبية، اللتين لا تزالا تسجلان مستوى مرتفعا للاصابات بفيروس "كورونا".


الملك سلمان

تونس

مركز الملك سلمان

كورونا

الاكسجين الطبى

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