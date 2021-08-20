"حياة كريمة" تسابق الزمن.. مدارس جديدة ومجمعات خدمية بقرى 6 مراكز فى البحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصرى بمحافظة البحيرة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، حيث تشهد المحافظة أعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى 6 مراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) لتنفيذ أكثر من 8000 مشروع بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه، بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع .

وأضاف المحافظ، وفق بيان اليوم الجمعة، أنه يتم متابعة الأعمال الجارية ضمن المبادرة ومنها إنشاء مدارس ( النميرى، روضة الخيرى، بركة غطاس الاعدادية) بمركز أبو حمص، والمجمعات الخدمية ( بركة غطاس، بطورس، بسنتواى ) أبو حمص، ومدارس ( الشهيد مصطفى عبد الوهاب، زاوية سالم الاعدادية، سكينة الحلوجى، مالونا ) بأبو المطامير، ومجمع خدمات قرية أبو الشقاف بحوش عيسى، ومجمع الخدمات، المجمع الزراعى، وحدة طب الأسرة، بزاوية صقر بمركز أبو المطامير، تبطين مصرف زاوية صقر العمومى.



مدارس جديدة فى قرى البحيرة



مدارس جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة فى البحيرة



مدارس جديدة فى قرى البحيرة



مجمعات خدمية جارى تشييدها فى البحيرة

وحدات طبية



مجمعات خدمية جارى تشييدها فى البحيرة



مجمعات خدمية جارى تشييدها فى البحيرة



حياة كريمة



مدارس جديدة فى قرى البحيرة



وحدات طبية