اليوم السابع
Ads
السبت، 21 أغسطس 2021 12:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"حياة كريمة" تسابق الزمن.. مدارس جديدة ومجمعات خدمية بقرى 6 مراكز فى البحيرة

الجمعة، 20 أغسطس 2021 03:44 م
"حياة كريمة" تسابق الزمن.. مدارس جديدة ومجمعات خدمية بقرى 6 مراكز فى البحيرة مدارس جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة فى البحيرة
البحيرة – ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصرى بمحافظة البحيرة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، حيث تشهد المحافظة أعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى 6 مراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) لتنفيذ أكثر من 8000 مشروع بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه، بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع .

وأضاف المحافظ، وفق بيان اليوم الجمعة، أنه يتم متابعة الأعمال الجارية ضمن المبادرة ومنها إنشاء مدارس ( النميرى، روضة الخيرى، بركة غطاس الاعدادية) بمركز أبو حمص، والمجمعات الخدمية ( بركة غطاس، بطورس، بسنتواى ) أبو حمص، ومدارس ( الشهيد مصطفى عبد الوهاب، زاوية سالم الاعدادية، سكينة الحلوجى، مالونا ) بأبو المطامير، ومجمع خدمات قرية أبو الشقاف بحوش عيسى، ومجمع الخدمات، المجمع الزراعى، وحدة طب الأسرة، بزاوية صقر بمركز أبو المطامير، تبطين مصرف زاوية صقر العمومى.

 

مدارس جديدة فى قرى البحيرة (2)
مدارس جديدة فى قرى البحيرة 
 
مدارس جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة فى البحيرة
مدارس جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

 

مدارس جديدة فى قرى البحيرة (3)
مدارس جديدة فى قرى البحيرة
 
مجمعات خدمية جارى تشييدها فى البحيرة (1)
مجمعات خدمية جارى تشييدها فى البحيرة 
 
وحدات طبية (1)
وحدات طبية

 

مجمعات خدمية جارى تشييدها فى البحيرة (2)
مجمعات خدمية جارى تشييدها فى البحيرة

 

مجمعات خدمية جارى تشييدها فى البحيرة (3)
مجمعات خدمية جارى تشييدها فى البحيرة

 

حياة كريمة
حياة كريمة

 

مدارس جديدة فى قرى البحيرة (1)
مدارس جديدة فى قرى البحيرة

 

وحدات طبية (2)
وحدات طبية

 

مبانى خدمية جديدة
مبانى خدمية جديدة

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

المبادرة الرئاسية

المشروع القومي لتطوير الريف المصرى

مدارس جديدة

مشروعات خدمية

مجمعات خدمية

تبطين

تطوير

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مشروعات "حياة كريمة" تزين قرى الأقصر.. 8 مليارات جنيه لتطوير 34 قرية فى إسنا وأرمنت.. وإنشاء 13 مجمعا خدميا وتطوير 39 مركز شباب وتوسعة 21 مدرسة وتجديد 21 كوبرى.. الجهود تشمل تطوير 9631 وحدة من وحدات "سكن كريم"

الجمعة، 20 أغسطس 2021 06:00 ص

توسعة وصيانة مدرستى سمهود وقناطر نجع حمادى ضمن حياة كريمة فى قنا.. صور

الخميس، 19 أغسطس 2021 07:09 م

تطوير 9 آلاف عزبة بالمحافظات و18.8 مليون مواطن استفاد من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة".. والحكومة توجه بسرعة تنفيذ مشروعات المبادرة بمختلف القرى.. وزيارات ميدانية للجاليات المصرية بالخارج للتعريف بنجاحات الحملة

الخميس، 19 أغسطس 2021 10:14 ص

مشروعات صرف ومجمع خدمات متكامل.. أبرز مشروعات حياة كريمة بقرية النمسا بالأقصر

الخميس، 19 أغسطس 2021 09:00 ص

حياة كريمة فى العلمين الجديدة.. انطلاق قافلة طبية كبرى للعمالة غير المنتظمة

الخميس، 19 أغسطس 2021 06:45 ص

تعرف على مشروعات "حياة كريمة" بقرى ملوى والعدوة بالمنيا فى 17 معلومة

الخميس، 19 أغسطس 2021 05:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة