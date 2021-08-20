اليوم السابع
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حمدوك: إنجاز ما تبقى من اتفاق سلام جنوب السودان يحتاج جهد الجميع

الجمعة، 20 أغسطس 2021 11:18 م
حمدوك: إنجاز ما تبقى من اتفاق سلام جنوب السودان يحتاج جهد الجميع حمدوك
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أن اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة تمضي في خطوات متقدمة، وأن الكثير منها أنجز وما تبقى منها يحتاج لبذل مزيد من الجهد من الأطراف كافة. 
 
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء رئيس الدورة الحالية لمنظمة (الإيجاد)، التقى بسفراء دول المنظمة بدولة جنوب السودان، بحضور وزيرة الخارجية مريم الصادق، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان، ومبعوث السودان لسلام جنوب السودان السفير عبد الرحمن محمد بخيت، والقائم بأعمال سفارة السودان بجوبا السفير جمال مالك، وعدد من طاقم السفارة السودانية بجوبا.
 
وأكد رئيس الوزراء، دعم السلام في جنوب السودان باعتبار أهميته للأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان، كما أنه يسهم في حفظ السلام واستدامته في الإقليم.
 
من جانبهم، أكد سفراء دول (الإيجاد) ضرورة إنجاز ما تبقى من عملية السلام في جنوب السودان، وأشاروا إلى أهمية ضمان أن يكون تجاوز التحديات صناعة جنوب سودانية خالصة.
 
وشددوا على أن المشكلات تكون يسيرة كلما أسهم في حلها أبناء وبنات دولة جنوب السودان أنفسهم.
 

حمدوك

اتفاق سلام جنوب السودان

اتفاق سلام السودان

السودان

اتفاق السلام

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