اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أغسطس 2021 02:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حماية الشواطئ: تنفيذ مشروعات بـ82 مليون جنيه فى مرسى مطروح

الجمعة، 20 أغسطس 2021 12:02 ص
حماية الشواطئ: تنفيذ مشروعات بـ82 مليون جنيه فى مرسى مطروح حماية الشواطئ
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس أشرف حبيش رئيس هيئة حماية الشواطئ، إنه جرى تنفيذ أعمال حماية كبرى لشواطئ رأس البر ومرسى مطروح وكفر الشيخ وخليج أبى قصير ومصب نهر لنيل بفرع رشيد، من خلال منحة دولية ومنحة محلية بتمويل محلى 200 مليون جنيه لحماية الشواطئ في الدلتا تشمل 5 محافظات .

وأضاف رئيس هيئة حماية الشواطئ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه جرى التعاقد مع مكتب استشارى عالمى للحماية من مخاطر الفيضانات وربط جميع الأنشطة داخل المنطقة السياحية.

وأوضح رئيس هيئة حماية الشواطئ، أن الهيئة نفذت عملية تطوير بعدد من المشروعات منها تطوير قلعة قياتباى، وتطوير كورنيش بجوار المحروسة بالإسكندرية، وحماية عدة شواطئ بمحافظة الإسكندرية، بجانب تنفيذ مشروعات في مرسى مطروح بـ82 مليون جنيه في عدد من الشواطئ.


حمايه الشواطئ

مرسى مطروح

الاسكندريه

اشرف حبيش

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شباب سيناء فى عيون الدولة.. دعم الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب فى المدن والقرى.. النشء يحققون تميزا فى أولمبياد الطفل والكرة النسائية.. وتنفيذ مبادرات حماية الشاطئ وخلق جيل جديد يعزز الانتماء للوطن.. صور

الأحد، 18 يوليه 2021 05:00 ص

حماية الشواطئ تناقش خطة إدارة المناطق الساحلية الشمالية بمصر

السبت، 26 يونيو 2021 02:45 م

ما أهمية مشروعات حماية الشواطئ؟.. مواجهة آثار التغيرات المناخية.. إيقاف تراجع خط الشاطئ فى مناطق تعانى من النحر الشديد.. حماية القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر

الإثنين، 07 يونيو 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة