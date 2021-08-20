اليوم السابع
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حبس مستريحين جديدين استوليا على أموال مواطنين بزعم استثمارها بالنزهة 4 أيام

الجمعة، 20 أغسطس 2021 02:38 م
حبس مستريحين جديدين استوليا على أموال مواطنين بزعم استثمارها بالنزهة 4 أيام حبس _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة، بحبس شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين، بجمع المبالغ المالية منهم بزعم استثمارها لهم مقابل عائد مادى ثابت كل شهر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام كلاً من (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات خدمات السيارات، عضو منتدب بذات الشركة – كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بالشركة محل عملهما مقابل أرباح سنوية، وعدم التزامهما بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لعدد (8) من المجنى عليهم، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها (4,980,500 مليون جنيه).

تم بإرشاد أحدهما ضبط سيارة ملاكى أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.


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النصب على المواطنين

مبالغ مالية

قسم النزهه

مديرية أمن القاهرة

نيابة النزهة

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