اليوم السابع
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حبس عاطل بتهمة سرقة شاشة عرض وهاتف من شقة بالمعصرة

الجمعة، 20 أغسطس 2021 02:45 م
حبس عاطل بتهمة سرقة شاشة عرض وهاتف من شقة بالمعصرة سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة "شاشة عرض وهاتف محمول" من داخل شقة فى منطقة المعصرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة (شاشة عرض - هاتف محمول من داخلها).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة ، وأقر بارتكابه عدد (3) حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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