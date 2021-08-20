جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب 2 سبيكة من الفضة

كتب أحمد يعقوب

تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين برئاسة حمدى مكي مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب 2 سبيكة من الفضة بالمخالفة لاحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على مذكرة معلومات من الرائد احمد ضياء رئيس وحدة المباحث، والنقيب عمرو الفيومي رئيس وحدة المفرقعات، والسيد عبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركى بالمعبر مفاداها اعتزام الراكبة و . ا سودانية الجنسية تهريب عدد من القطع المعدنية يشتبه فى كونها من المعادن النفيسة داخل الأتوبيس القادم من الخرطوم .

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه ومحمود رشدى مامورى الجمرك فتبين وجود 2 سبيكة من معدن الفضة بوزن 5.2 كيلو جرام مخباة داخل جسم المقعد الخاص بالراكبة داخل الأتوبيس.

قرر أحمد عبد الغني القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 18 لسنة 2021 وإحالة الراكبة للنيابة العامة.