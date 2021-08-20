تونس تستأنف صلاة الجمعة بداية من اليوم بعد تعليقها بسبب كورونا

إيمان حنا

استأنفت تونس، صلاة الجمعة بالمساجد بعدد من الولايات بداية من اليوم مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الخاصة بالمسجد وكذا استئناف نشاط الأسواق الأسبوعية. وفق إذاعة شمس التونسية .

وفى هذا السياق، أفاد المدير الجهوي للشئون الدينية بقبلي فى تونس، محمد منصري، اليوم الجمعة، بأنه تم إقرار استئناف صلاة الجمعة بداية من اليوم في 5 من أصل 7 مناطق بولاية قبلى، وذلك إثر الانفراج المسجل في الوضع الوبائي على مستوى وطني.

وأوضح منصري، أنه قد تقرر، السماح باستئناف إقامة صلاة الجمعة المعلقة منذ 25 يونيو الماضي بمعتمديات قبلي الشمالية، وقبلي الجنوبية، وسوق الأحد، والفوار، ورجيم معتوق، مع استمرار تعليقها بكل من دوز الشمالية، ودوز الجنوبية، اللتين لا تزالا تسجلان مستوى مرتفعا للاصابات بفيروس "كورونا".