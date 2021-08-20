اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2021.. طرق الدخول على الموقع وأماكن الحصول على الخدمة إلكترونيا؟

الجمعة، 20 أغسطس 2021 10:01 ص
تنسيق الجامعات 2021.. طرق الدخول على الموقع وأماكن الحصول على الخدمة إلكترونيا؟ تنسيق القبول بالجامعات
كتب محمد صبحى

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أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى دليل استرشادي لطلاب الثانوية العامة حول قواعد القبول بالجامعات .
 
وجاء من ضمن التساؤلات كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ؟
 
- بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
 
وما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟
 
· الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
 
· معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع .
 
 

التنسيق

تنسيق الثانويه العامه2021

تنسيق الثانوية العامة2021

رابط تنسيق الثانويه العامه

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة

موعد بدء المرحلة الأولى للتنسيق

المرحلة الأولى لتنسيق الثانويه العامه

تنسيق الجامعات 2021

تنسيق 2021

بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى من الثانوية العامة

رابط تنسيق الجامعات

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تنسيق الجامعات الخاصة

اخبار الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

موقع التنسيق

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نسب النجاح

تنسيق طلاب علمى رياضه مرحلة أولى

تنسيق طلاب الشعبة الأدبية مرحلة أولى

تنسيق علمى علوم مرحلة اولى

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