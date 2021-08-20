اليوم السابع
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تعرف على خطة الحكومة لقطاع الصناعة: أهمها زيادة الإنتاج الصناعى لـ1.75 تريليون جنيه

الجمعة، 20 أغسطس 2021 02:00 ص
تعرف على خطة الحكومة لقطاع الصناعة: أهمها زيادة الإنتاج الصناعى لـ1.75 تريليون جنيه صورة ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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يتصف قطاع الصناعة  بالديناميكية والقدرة على التكيّف السريع مع التطورات التقنية في مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، علاوة على قوة علاقاته التشابكية، مما يجعله مُحفّزًا ومُنشطًا لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به، سواءً بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر.

ويساهم قطاعة الصناعة فى توليده لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه لنحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي.

وحول الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصناعة، أوضح تقرير لوزارة التخطيط أن الاستثمارات الكلية المستهدفة في عام 21/2022 (تقدّر بنحو 125,7 مليار جنيه)، منها نحو 16,6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي وقدره نحو 109,1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية

1- زيادة الإنتاج الصناعي لبيلغ 1,75 تريليون جنيه، بنسبة نمو 9,9%

2- زيادة ناتج الصناعة التحويلية بنسبة 11,9% لـ 808 مليار جنيه  مقارنة بنحو 721,4 مليار جنيه

3-  مُواصلة تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من شركات قطاع الأعمال العام في أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن وصناعات الألومنيوم والصلب والأسمدة 

4- استكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بمحافظات أسيوط، قنا، أسوان، البحيرة والفيوم، وذلك في إطار خطة إنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا للمنشآت المتوسطة طرح 5- طرح 10 مليون متر مربع أراضي صناعية مُرفّقة وإتاحتها للمستثمرين.


التخطيط

قطاع الصناعة

الصادرات الصناعية

الناتج المحلى

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