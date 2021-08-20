اليوم السابع
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المفتى: قرار اعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة جاء تتويجًا لمسيرتها

الجمعة، 20 أغسطس 2021 11:00 م
المفتى: قرار اعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة جاء تتويجًا لمسيرتها مفتى الجمهورية
ماجد تمراز

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وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتجديد الثقة به ومد خدمته عامًا جديدًا مفتيًا لجمهورية مصر العربية.

وأثنى المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" الذي يذاع على صدى البلد، على قرار الرئيس باعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة.

وحول قرار اعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة، قال: "المفتي إلى أن دار الإفتاء مؤسسة عريقة لها دور كبير متجذر في التاريخ ليس وليد اليوم، ولذلك فهذا القرار جاء تتويجًا لمسيرتها، وارتقى هذا القرار بدار الإفتاء المصرية ارتقاء كبيرًا للغاية.

وقال المفتي: "نقرأ من خلال القرار سطورًا تقول إننا لدينا مسؤولية كبيرة في المرحلة القادمة بشأن تجديد الخطاب الديني بما يعطي صورة حضارية لهذا الدين القويم وبذل جهود عديدة من قبل الدار في المرحلة القادمة لأجل هذا الهدف النبيل، وهو إيصال ديننا الحنيف الى العالمين ليس في مصر فقط بل إلى العالم الخارجي أيضًا باعتبار أننا أنشأنا مظلة عالمية وهي الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وهي مظلة جامعة لشيوخ الإفتاء في العالم كله".

وتطرق فضيلة المفتي إلى أصداء المؤتمر العالمي السادس للإفتاء الذي عقدته دار الإفتاء المصرية مؤخرًا، وقال: "الأمانة العامة نجحت في استضافة المؤتمر في ظل ظروف دولية غير عادية وشاهدنا إقبالًا كبيرًا من علماء ومفتي العالم، وقرأنا من خلاله قوة مصر ورصانة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية، ونجاحنا على مستويات عديدة من حيث التنظيم والإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة الصحة في استقبال الوفود وتوديعهم في مطار القاهرة الدولي".

وأضاف المفتي: "كل هذه الأمور تشهد على ريادة مصرية من نوع خاص في ظل هذا الظرف الاستثنائي، ومن ثم فإننا نستطيع من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن نصل بالخبرة الإفتائية المصرية إلى العالمين جميعًا، مؤكدًا أن تجديد الرئيس له تشريف يحمله مسؤولية كبيرة".


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دار الإفتاء

شوقى علام

قرار رئاسي

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