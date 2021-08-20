المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل قبل ترويجها فى الصف

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على إعداد تقرير بشأن مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل فى الصف، لتحديد نوعيتها وكميتها والجدول المدرجة به.

اعترف متهم تم ضبطه بمنطقة الصف في محافظة الجيزة، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بأنه اعتاد على ترويج المواد المخدرة بين عملائه مستغلا المنطقة الصحراوية والجبلية للاختباء بها.

وأضاف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه كان يتخذ من الدروب الصحراوية طريقا له، للابتعاد عن الطرق الرئيسية خشية القبض عليه، مشيرا إلى أنه كان يلتقي عملائه بالمنطقة الجبلية بعد التواصل معهم هاتفيا، مستخدما دراجة بخارية في التنقل.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد ورود معلومات تفيد لتورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له بعد رصد تحركاته، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.