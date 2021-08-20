اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المركزى للإحصاء: 1.5 مليار جنيه إيرادات السكة الحديد فى 6 شهور بنسبة نمو 67.5%

الجمعة، 20 أغسطس 2021 09:00 م
المركزى للإحصاء: 1.5 مليار جنيه إيرادات السكة الحديد فى 6 شهور بنسبة نمو 67.5% قطارات - ارشيفية
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة إيرادات السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 لتسجل 1.5 مليار جنيه، مقابل 899.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 67.5 %.
 
وأشار الجهاز المركزى للإحصاء إلى ارتفاع عدد ركاب السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 مسجلاً 113.8 مليون راكب، مقابل 104.4 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 9%.
 
وبلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 2.36 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 2.43 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.

ايرادات السكة الحديد

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

عوائد السكة الحديد

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