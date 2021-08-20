القبض على 4 متهمين بقتل شاب أثناء دفاعه عن والدته فى منطقة المقطم

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 متهمين بقتل شاب أثناء دفاعه عن والدته وإصابة خاله بمنطقة المقطم.

تلقي قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بمساكن الزلزال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "م. م"، فى العقد الثالث من العمر، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وإصابة خالة، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية المتهمين.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين والدة المجنى عليه وكهربائى بسبب خلافات بينهما، شاهد المجنى عليه المتهم يهين والدته ويتعدى عليها فحاول الدفاع عنها فاستعان المتهم بأصدقائه وتعدوا على الضحية وخالة بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مقتل الشاب وإصابة خالة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المقطم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.