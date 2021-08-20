القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا دون ترخيص وبيع شهادات جامعية مزورة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا وتتخذ منه وكرا للنصب على المواطنين وراغبى الشهادات الجامعية المزورة بمحافظة الغربية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات مكافحة جرائم الأموال العامة قيام (سيدة، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجها لشهادات دراسية "مزورة" منسوب صدروها لعدة جامعات بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، ونظمت دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عثر على (عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية تفيد عملهم فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لعدة جهات حكومية مزورة بالكامل - دفتر إيصالات تحصيل نقدية – مجموعة طلبات الالتحاق بالأكاديمية مرفق بها صور ضوئية لمستندات خاصة بالدارسين – جهاز لاب توب بفحصة فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى برامج الفوتوشوب وصور الشهادات المضبوطة وكارنيهات خالية البيانات ومعدة للتزوير).



وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامها باصطناع الشهادات الدراسية باستخدام جهاز اللاب توب المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة.