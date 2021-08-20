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العثور على جثة فتاة داخل شقة بمدينة نصر.. وجهود لكشف ملابسات وفاتها

الجمعة، 20 أغسطس 2021 10:00 م
العثور على جثة فتاة داخل شقة بمدينة نصر.. وجهود لكشف ملابسات وفاتها إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة فتاة في حالة تعفن داخل شقة بمدينة نصر في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.
 
وتلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر، إخطارا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.
 
وبالفحص، تبين العثور على جثة فتاة فى حالة تعفن على الأرض بغرفة النوم، وترتدي ملابسها كاملة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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