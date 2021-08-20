الصحة: 5 تعديلات أجرتها الوزارة على بروتوكول علاج أعراض كورونا

كتب محمد شرقاوى

كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، تفاصيل التعديلات التى أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول علاج كورونا، معقبة: "الوزارة وضعت البروتوكول الأول فى مارس 2020 مع بدء انتشار الوباء فى مصر".

وأضافت مستشارة وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "DMC": "هناك 5 تعديلات أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول علاج أعراض كورونا للمصابين في المستشفيات، وأن التعديلات التى تم إجراءها بعد عدة تغييرات فيه لتتوافق مع التغييرات التى تحدث للفيروس وتوافقًا مع بروتوكولات العلاج الدولية".

وتابعت مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، أن آخر تعديل بإضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، ويساهم فى خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، وذلك ضمن استحداث بروتوكول علاج أعراض فيروس كورونا فى نسخته الخامسة.