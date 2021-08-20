"الشرطة عيون الوطن".. نشرة الداخلية اليوم عبر الإذاعة المصرية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

بثت الداخلية عبر نشرتها الأمنية، اليوم الجمعة، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، والتى شملت أبرز جهود الوزارة فى ضبط مختلف القضايا، إضافة الى عرض للحالة المرورية على مدار اليوم.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وانتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.