الشرطة العراقية تعثر على عبوات ناسفة فى كركوك

بغداد أ ش أ

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق، عن تنفيذ عملية تفتيش والعثور على عبوات ناسفة بقضاء الحويجة فى كركوك.

وقالت القيادة فى بيان، أوردته قناة "السومرية الإخبارية"، إن "قوات الشرطة الاتحادية تواصل ملاحقة بقايا العصابات الإرهابية ضمن عمليات كركوك، بالتعاون مع الجهد الهندسى والطائرات المسيرة، حيث تمكنت من تنفيذ عملية تفتيش منطقة "التمايمة" بقضاء الحويجة ب‍كركوك، وعثرت خلالها على 3 عبوات ناسفة نوع بلازما حديدية، و3 عبوات ناسفة إسطوانية الشكل، وقذيفة هاون 82 ملم".

وأضافت أنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل وحدات الجهد الهندسي.

ويوم الاربعاء الماضى، قصفت طائرات إف -16 العراقية، مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين في محافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم، إن طائرات إف 16 العراقية نفذت ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك وعمليات صلاح الدين.

وأوضحت أن الضربة الجوية استهدفت وكرين لعناصر عصابات داعش الإرهابية حيث تم تدميرهما بالكامل.

وكانت قد أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إلقاء القبض على 4 إرهابيين خلال عمليات مداهمة، في مناطق متفرقة بمحافظة نينوى.