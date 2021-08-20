اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أغسطس 2021 07:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الروسي: التهديد الإرهابي في سوريا لا يزال باقيا

الجمعة، 20 أغسطس 2021 06:01 م
الرئيس الروسي: التهديد الإرهابي في سوريا لا يزال باقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التهديد الإرهابي لا يزال باقيا في سوريا على الرغم من استمرار عمل نظام وقف إطلاق النار في معظم أراضي البلاد، وفق ما نقلت روسيا اليوم.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في موسكو، اليوم الخميس: "أبلغنا الشركاء الألمان برؤيتنا للأوضاع في سوريا، حيث يستمر في معظم أراضيها سريان نظام وقف إطلاق النار ويجري إحياء الاقتصاد والبنية التحتية المدمرين، لكن التهديد الإرهابي لا يزال باقيا هناك".

وشدد على أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تزال غير سهلة بسبب العقوبات غير القانونية التي تم تطبيقها ضد دمشق وجائحة فيروس كورونا".

وأضاف بوتين: "نولي أهمية كبيرة للقرار 2585 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو ويخص تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لسوريا. وهذا الأمر كان بشكل كبير نتيجة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في جنيف شهر يونيو".

وتابع الرئيس الروسي: "نأمل في أن تنضم الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، إلى الجهود المبذولة لمساعدة الشعب السوري".

 


الرئيس الروسي

التهديد الإرهابي في سوريا

سوريا

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جحيم التغيرات المناخية يطال البشرية.. غابات مشتعلة وأخرى تغرق بالفيضان وخسائر بشرية ومادية كبيرة.. 69 قتيلا بالجزائر و3146 هكتار تتفحم بتونس وحرائق لبنان تطال سوريا.. وديكسى الحريق الثانى فى تاريخ كاليفورنيا

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 02:07 ص

القاعدة وداعش يعودان مع طالبان.. الظواهرى بايع زعيم طالبان فى 2016 على مخالفة الأمم المتحدة.. أبو طالب: العالم فى انتظار 11 سبتمبر جديدة.. فهمى:عناصر داعش ستجد حاضنة فى جبال أفغانستان..وحبيب: لن تتحول إلى سوريا

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 04:00 م

الحكومة العراقية تؤكد على تميز العلاقات مع سوريا

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 03:10 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة