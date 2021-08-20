الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء 3 أشخاص على مواطن بمنزله وضبط المتهمين

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالسب والضرب داخل إحدى المساكن حاملين أسلحة بيضاء .

ومن خلال الفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد المجنى عليه وتبين أنه ( سائق توك توك – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبإستدعائه قرر قيام ( 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ) بالحضور للغرفة التى يقيم بها والتعدى عليه بالسب والضرب وقيام أحدهم بتصوير الواقعة، وذلك لخلافات سابقة بينهم ، وأنه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة لوجود علاقة صداقة بينهم وأنه تم الصلح والتراضى فيما بينهم عقب واقعة التصوير.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبإرشادهم تم ضبط ( عدد 2 سلاح أبيض ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأنه تم الصلح والتراضى فيما بينهم.