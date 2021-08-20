"الحرف اليدوية" تنسق مع الاستثمار لتقديم حزم تحفيزية عند تخصيص وحدات "الصف"

كتب إسلام سعيد

قال هشام الجزار وكيل غرفة صناعة الحرف اليدوية في اتحاد الصناعات، إنه يجري التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتوفير وحدات حرفية داخل المنطقة الاستثمارية والمقامة على مساحة 40 فدان بالصف في الجيزة وذلك للراغبين من صناع الحرف اليدوية.

وأضاف الجزار في تصريح له اليوم، الجمعة، إنه في ضوء الجهود المبذولة من الدولة لدعم قطاع الصناعات الحرفية في مصر وما توليه الهيئة العامة للاستثمار في تنمية وتطوير هذا القطاع من خلال المنطقة الاستثمارية التي تم إنشائها بمدينة الصف بمحافظة الجيزة على مساحه 40 فدان تطل على نهر النيل فإنه سيجري التنسيق مع هيئة الاستثمار لتخصيص الوحدات.

وأشار الجزار إلي أن المنطقة الاستثمارية المشار إليها تعتبر صرح للصناعات الحرفية بالاضافة إلى الأنشطة السياحية والترفيهية والفندقية وبناء عليه جارى التنسيق مع هيئة الاستثمار لتقديم لحزمة من التيسيرات لمنح حوافز استثمارية و تمويلية وتسويقية بما يتوافق مع رؤية الهيئة لتنمية هذا القطاع الاستثمارى.

وعملت هيئة الاستثمار على 3 مناطق استثمارية جديدة الأولى في مركز الصف بجنوب الجيزة على مساحة 1.5 مليون متر هدفها الصناعات الحرفية والتراثية، والمنطقة الثانية بعزبة نجيب في بنها على مساحة 46 فدانا مخصصة لنشاط الألبان والصناعات الغذائية، والمنطقة الثالثة تأتي على مساحة 480 ألف متر في مدينة ميت غمر تهدف إلى نقل الصناع من منطقة الصناعات الحرفية الخاصة بالألمونيوم إليها لتعد من أكبر المناطق العاملة في ذلك القطاع في مصر.