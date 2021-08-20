التحريات تكشف تفاصيل العثور على جثة طفل بعد اخفائه فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث غرق طفل بإحدى الترع في أبو النمرس، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

وأشارت التحريات إلى أن الطفل عقب اختفائه، بحث عنه أفراد أسرته، وفحصوا كاميرات المراقبة، حتى توصلوا إلى تعرضه للغرق، حيث سقط بالترعة خلال لهوه، وتمكنوا من انتشال جثته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم استلام جثته بعد إنهاء الإجراءات الازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، بغحدى الترع في أبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن الطفل خلال لهوه سقط بالترعة، وتعرض للغرق، وتم العثور على جثته وانتشالها.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.