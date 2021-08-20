وقال عرار - في تصريح صحفي - إن "الاحتلال يحاول فرض سيطرته على الحرم الإبراهيمي عبر إقامة نقاط التفتيش الإلكترونية على مداخله والمناطق المغلقة في البلدة القديمة، والمحاولات المتكررة لمنع الأذان". 

وشدد على أن الموافقة على إقامة المصعد الكهربائي هي جزء من عملية التهويد المستمرة، التي تهدف للاستيلاء الكامل على الحرم الإبراهيمي. 