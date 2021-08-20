الأمن العام اللبناني يصادر 500 ألف لتر وقود نتيجة مداهمة المستودعات المخالفة

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام بلبنان أنها صادرت 500 ألف لتر من مادتي البنزين والمازوت نتيجة مداهمة المستودعات المخالفة في مختلف المناطق اللبنانية وذلك منذ السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة.

وأكدت المديرية، في بيان اليوم، أنه منذ طلبها من المواطنين يوم السبت الماضي الإبلاغ عن محطات الوقود المخالفة، تلقت 124 بلاغًا عن أماكن تخزين للمحروقات بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محطات الوقود المغلقة بالمخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأضافت المديرية أنها وجّهت 380 دورية إلى محطات المحروقات وألزمتها بفتح أبوابها أمام المواطنين وبيع مخزونها بالسعر الرسمي، كما أغلقت عددًا من المحطات بالشمع الأحمر.

ورصدت مديرية الأمن العام العديد من الخزانات المخالفة في مختلف المناطق اللبنانية، التي قدرت محتوياتها بنحو 500 ألف لتر من مادتي البنزين والمازوت، حيث تمت مصادرتها لصالح البلديات استنادًا إلى الضبطية القضائية الصادرة من المحكمة المختصة في أواخر يوليو الماضي.

وأوضحت المديرية أن العمليات مستمرة لمكافحة البيع في السوق السوداء والاحتكار.