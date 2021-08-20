إصابة 9 أشخاص بينهم طفلان فى حادث تصادم على طريق "بورسعيد – دمياط"

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 9 أشخاص بينهم طفلان، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي أمام منفذ الجميل على طريق "بورسعيد - دمياط".

استقبل مستشفى الزهور كلا من: دعاء عبد ربه محمد 37 عاما، ومحمود محمد صلاح 44 عاما، والسيد ماهر السيد 39 عاما، وملك محمود محمد صلاح 9 أعوام، وأبرار علي عباس 25 عاما، ونورهان محمود صلاح 17 عاما، وهادي عبده عبد الله 27 عاما، وأحمد السيد ماهر 21 عاما، وسميرة السيد ماهر 8 أعوام، وجميع المصابين من محافظة الشرقية، مصابين بكدمات وسحجات بالجسم نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي أمام منفذ الجميل على طريق "بورسعيد - دمياط".

وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى السلام بورسعيد لإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.