اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص بينهم طفلان فى حادث تصادم على طريق "بورسعيد – دمياط"

الجمعة، 20 أغسطس 2021 06:26 م
إصابة 9 أشخاص بينهم طفلان فى حادث تصادم على طريق "بورسعيد – دمياط" إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 9 أشخاص بينهم طفلان، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي أمام منفذ الجميل على طريق "بورسعيد - دمياط".

استقبل مستشفى الزهور كلا من: دعاء عبد ربه محمد 37 عاما، ومحمود محمد صلاح 44 عاما، والسيد ماهر السيد 39 عاما، وملك محمود محمد صلاح 9 أعوام، وأبرار علي عباس 25 عاما، ونورهان محمود صلاح 17 عاما، وهادي عبده عبد الله 27 عاما، وأحمد السيد ماهر 21 عاما، وسميرة السيد ماهر 8 أعوام، وجميع المصابين من محافظة الشرقية، مصابين بكدمات وسحجات بالجسم نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي أمام منفذ الجميل على طريق "بورسعيد - دمياط".

وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى السلام بورسعيد لإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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