أسماء الـ3 أشخاص المتوفين والمصاب فى انهيار عقار دمنهور.. صور

البحيرة - ناصر جودة

ينشر اليوم السابع، أسماء الـ3 أشخاص المتوفين والمصاب في انهيار عقار دمنهور بمحافظة البحيرة، وهم كالتالى: أحمد سعيد شعبان، عزوز زغلولة وهو صاحب العقار المنهار وشخص آخر مجهول الهوية، ونبيل أيمن قطب مصاب وتم نقله لمستشفى دمنهور العام.

وتفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والجهات التنفيذية، منذ قليل، جهود قوات الحماية المدنية، في البحث عن ضحايا أسفل عقار دمنهور المنهار والذى كان مكونا من 5 طوابق.

وتابع محافظ البحيرة، الجهود المستمرة من قِبل قوات الحماية المدنية من موقع الحادث بمدينة دمنهور.

وكانت أكدت مصادر بمحافظة البحيرة أن هناك طابقين تم بناؤهما بشكل مخالف أعلى العقار المنهار منذ عدة سنوات، وكان هناك توجيه بعمل محاضر لهذه المخالفات.

وكان أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من مكان انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وانتشلت قوات الحماية المدينة، 3 جثث لأشخاص لقوا مصرعهم في انهيار العقار.

وانتقلت قوات الحماية المدينة لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

وتلقت مديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بالقرب من شارع سعد زغلول وسط مدينة دمنهور، وتم فرض كردون أمني لمنع اقتراب المواطنين من المكان، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.