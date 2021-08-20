اليوم السابع
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الجمعة، 20 أغسطس 2021 02:51 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 20 أغسطس 2021 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبه

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تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الجمعة        وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.
‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات
‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎- الفلفل الرومى بـ 6.6 جنيه.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.6 جنيه.
‏‎الباذنجان العروس 6.6 جنيه
‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
‏‎- الفلفل الألوان 16 جنيها.
‏‎- الليمون بـ 8 جنيها.
‏‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‏‎عنب بناتى 13 جنيها.
‏‎الباميا الخضراء 12.5 جنيها.
‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.
 

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

اسعار الخضروات اليوم

اسعار الفاكهة

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