اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أغسطس 2021 08:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

نجار مسلح يصيب عامل بمطواة خلال مشاجرة بالقليوبية بسبب معاكسة فتاة

الخميس، 19 أغسطس 2021 11:06 م
نجار مسلح يصيب عامل بمطواة خلال مشاجرة بالقليوبية بسبب معاكسة فتاة مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة مجمع المدارس دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، نشوب مشاجرة لقيام أحد طرفى المشاجرة بمعاكسة جارة الطرف الأخر، واعتداء الطرف الأخير على الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، وإصابته بجرح نافذ واشتباه داخلى بالصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير امن القليوبية، إخطار من قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية التعليمى، بوصول مصاب بجرح نافذ واشتباه داخلى بالصدر، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين طرف أخر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وأجهزة البحث الجنائى، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "س أ س"، 20 سنة، عامل، وطرف ثان "ج س م"، 20 سنة، نجار مسلح، ومقيمان دائرة القسم، لقيام الطرف الأول بمعاكسة جارة الطرف الثانى، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأخير بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبى، وتحرر محضر بالواقعة.


امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

الخصوص

مشاجرة

معاكسة فتاة

إصابة عامل

نجار مسلح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بنزلة باسوس

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 06:25 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط شاب قتل زوجته فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالخصوص

الأحد، 01 أغسطس 2021 12:29 م

من هو اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية الجديد؟ سيرة ذاتية متوجة بوسام الجمهورية

الأربعاء، 28 يوليه 2021 07:45 م

أمن القليوبية يحدد المتهمين بواقعة سرقة صندوق تبرعات مسجد بشبرا الخيمة

السبت، 10 يوليه 2021 05:29 م

أمن القليوبية يكثف تحرياته لكشف لغز العثور على جثة شاب وسط الزراعات بطوخ

الخميس، 08 يوليه 2021 02:20 م

"كان على علاقة بزوجة المتهم".. أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شخص بالخانكة

الأحد، 27 يونيو 2021 04:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة