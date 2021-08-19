نجار مسلح يصيب عامل بمطواة خلال مشاجرة بالقليوبية بسبب معاكسة فتاة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة مجمع المدارس دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، نشوب مشاجرة لقيام أحد طرفى المشاجرة بمعاكسة جارة الطرف الأخر، واعتداء الطرف الأخير على الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، وإصابته بجرح نافذ واشتباه داخلى بالصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير امن القليوبية، إخطار من قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية التعليمى، بوصول مصاب بجرح نافذ واشتباه داخلى بالصدر، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين طرف أخر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وأجهزة البحث الجنائى، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "س أ س"، 20 سنة، عامل، وطرف ثان "ج س م"، 20 سنة، نجار مسلح، ومقيمان دائرة القسم، لقيام الطرف الأول بمعاكسة جارة الطرف الثانى، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأخير بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبى، وتحرر محضر بالواقعة.