اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أغسطس 2021 07:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مسئولو الإسكان يختتمون جولتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس، 19 أغسطس 2021 04:02 م
مسئولو الإسكان يختتمون جولتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمه الاداريه
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتم مسئولو وزارة الإسكان، جولتهم الموسعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى استمرت نحو 5 ساعات، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية، لرصف الطرق، وأعمال تنسيق الموقع العام، بالحى الحكومي.
 
7aee036c-c272-40ce-93fa-5a8b15cfbc40
 
كما تفقد مسئولو  وزارة الإسكان، التشطيبات النهائية، وأعمال تنسيق الموقع العام، وتشمل أعمال (الأرصفة - اللافتات المرورية - الإنارة - غيرها)، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ طول المحور 12 كم كمرحلة أولي بداية من مسجد الفتاح العليم وحتى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويُعد أحد أهم شرايين محاور الطرق، ومداخل العاصمة الإدارية الجديدة، بعرض 124 متراً، ويمتاز المحور بجمال التصميم، ويربط العاصمة الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة.
 
 

وزاره الاسكان

العاصمه الادارية

الحى الحكومى

مشروعات وزاره الاسكان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة