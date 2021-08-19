ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، فقد اتخذت هيئة الأركان المشتركة هذا القرار بعد عقد جلسة مداولات بشأن مزاعم الفساد المثارة ضد قائد الوحدة وثلاثة ضباط آخرين.

يشار إلى أن وحدة دونج ميونج العسكرية التي يبلغ قوامها 300 فرد تقوم بمهامها في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى لبنان منذ عام 2007.