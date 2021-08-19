ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 7 زجاجات بداخلها سائل الكونترمال المخدر

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته زجاجات بها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات، أثناء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من ملبينزا، استوقف نورا السيد عبد الحميد مأمور الجمرك المعينة على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.



وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد محمد عبد الرحمن مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود زجاجات تكرارية وسط الملابس بالحقائب، قام محمد إبراهيم فيصل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف رنا رجب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط 7 زجاجات بداخلها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات تركيز 100 ملجم.



أمر أحمد عبد الهادي مديرادارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.