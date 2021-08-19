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سفير مصر لدى كمبالا يلتقي بوزير الدولة الأوغندى للشئون الخارجية

الخميس، 19 أغسطس 2021 10:56 م
سفير مصر لدى كمبالا يلتقي بوزير الدولة الأوغندى للشئون الخارجية سفير مصر لدى كمبالا يلتقي بوزير الدولة للشئون الخارجية
كتب : أحمد جمعة

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التقى سفير مصر لدى أوغندا أشرف سويلم اليوم الخميس بوزير الدولة الأوغندي للشئون الخارجية والمكلف للتعاون الإقليمي "جون موليمبا".

 

وأشاد الوزير الأوغندي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، وما توليه بلاده من اهتمام بتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، لاسيما دعم التبادل التجاري، والتعاون الزراعي والسياحي، وزيادة الاستثمارات المصرية في أوغندا.

 

ومن جانبه، أكد السفير المصري على الروابط القوية بين البلدين، وما توليه مصر من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، مستعرضا المشروعات المصرية في أوغندا، سواء التنموية أو الاستثمارية، ومؤكداً على مواصلة العمل لزيادة التعاون الاقتصادي بما يحقق مصالح الدولتين.

 

 

 


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