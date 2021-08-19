المركز الإقليمى لنقل الدم: عملية التبرع بالبلازما تتم بناء على معايير جودة عالمية

كتب أحمد عرفة

أكدت مريم طه مدير المركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، أن عملية التبرع بالبلازما تتم بناء على معايير جودة عالمية، موضحة أن هناك إقبال شديد من قبل المواطنين على المراكز الخاصة بالتبرع ببلازما الدم.

وقالت مدير المركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: لدينا حدث كبير ومهم التعاون بين وزارة الصحة واتحاد شباب الجمهورية الجديدة للمشاركة في الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، حيث إن الحدث يتم على مستوى الجمهورية بالكامل من خلال الـ 6 مراكز الذين تم افتتاحهم لتجميع مشتقات البلازما وهو 3 مراكز في القاهرة، و3 في طنطا والمنيا والإسكندرية.

وأوضحت مدير المركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، أن المبادرة الرئاسية لمشتقات البلازما تستهدف توفير البلازما التي يتم تصنيع الأدوية الخاصة بمرضى نقص المناعة وبعض أمراض الكبد، لافتة إلى أن الدولة كانت تستورد الأدوية من الخارج بتكاليف باهظة وكان هذا يمثل عبء شديد وتم التفكير في تلك المبادرة لتوفير البلازما في مصر من خلال تبرع المواطنين المصريين.