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الرئيس التونسى: سنعلن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة

الخميس، 19 أغسطس 2021 09:52 م
الرئيس التونسى: سنعلن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة الرئيس التونسى قيس سعيد
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيعلن عن الحكومة التونسية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف الرئيس التونسي: لا أحد يتدخل في قراراتي ولن أكون رهينة بيد أي شخص.

 

ويواصل الرئيس التونسى قيس سعيد عمليات التطهير وتعيين قيادات جديدة في المناصب التنفيذية، وإعادة هيكلة دولاب الأمن الذى سعت حركة النهضة الإخوانية السيطرة عليه خلال الفترة الماضية، حيث أكدت الرئاسة التونسية، أن الرئيس التونسى قيس سعيد يعين قائدين جديدين للأمن الوطني والحرس الوطنى.


قيس سعيد

تونس

ازمه تونس

الحكومه الجديده

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