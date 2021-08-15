اليوم السابع
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هيقلل الإلتهابات ويحميك من السرطان.. اعرف الفوائد الصحية لزيت حبة البركة

الأحد، 15 أغسطس 2021 03:00 ص
هيقلل الإلتهابات ويحميك من السرطان.. اعرف الفوائد الصحية لزيت حبة البركة حبة البركة
كتب - محمود جلال

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حبة البركة أو الحبة السوداء هى أحد أفضل المكونات النباتية في تعزيز المناعة بشكل طبيعي، فهى غنيه بالعديد من الأحماض الدهنية، مثل الأوليك و اللينوليك، بجانب محتواها مستويات عالية من الفيتامينات، المعادن، مضادات الأكسدة، فى خلال التقرير التالى نرصد بعض الفوائد الأخرى لزيت حبة البركة  وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"

فوائد زيت حبه البركة الصحية
 

تخفيف مشاكل المعدة:

 تساعد فى منع مشاكل الأمعاء مثل عسر الهضم والغازات.
الحبة البركة
حبة البركة
 

خفض ارتفاع ضغط الدم:

 تساعد الأحماض الدهنية الموجودة في زيت حبة البركة على تقليل كمية الكوليسترول السيئفى الجسم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
 
 تحمي من السمنة: الأحماض الدهنية الموجودة في زيت حبة البركة تعزز فقدان الوزن وتمنع السمنة لأنها تحفز نظام التمثيل الغذائي الخاص بك ولا تسمح للدهون بالاستقرار في جسمك.
 
الحبة البركة
الحبة البركة
 

الوقاية من السرطان:

نظرا لمضادات الأكسدة الموجودة في زيت الحبة البركة، يُقترح أنه يمكن أن يساعد في منع تكوين، الأورام السرطانية وذلك لأن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة في النظام وهذه الجذور الحرة هي التي تساعد الخلايا السرطانية على النمو.
 

تمنع الالتهابات البكتيرية:

يحتوي هذا الزيت على خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تساعد جسمك على محاربة أي عدوى بكتيرية.
 
الحبة البركة
حبة البركة
 

يمنع مرض السكري:

يعرف زيت الحبة البركة بتعزيز وظيفة البنكرياس واستبدال خلايا بيتا في جسمك، مما يساعد فى الوقاية من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2.
 
الحبة البركة
حبة البركة
 

يساعد في تقليل الالتهاب:

يحتوي زيت حبة البركة أيضا على العديد من الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة.
 
 

 


حبة البركة

فوائد حبة البركة

انقاص الوزن

تقليل الالتهاب

الالتهابات البكتيرية

ارتفاع ضغط الدم

مشاكل الأمعاء

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