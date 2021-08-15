هيقلل الإلتهابات ويحميك من السرطان.. اعرف الفوائد الصحية لزيت حبة البركة

كتب - محمود جلال

حبة البركة أو الحبة السوداء هى أحد أفضل المكونات النباتية في تعزيز المناعة بشكل طبيعي، فهى غنيه بالعديد من الأحماض الدهنية، مثل الأوليك و اللينوليك، بجانب محتواها مستويات عالية من الفيتامينات، المعادن، مضادات الأكسدة، فى خلال التقرير التالى نرصد بعض الفوائد الأخرى لزيت حبة البركة وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"

فوائد زيت حبه البركة الصحية



تخفيف مشاكل المعدة: تساعد فى منع مشاكل الأمعاء مثل عسر الهضم والغازات.



حبة البركة

خفض ارتفاع ضغط الدم: تساعد الأحماض الدهنية الموجودة في زيت حبة البركة على تقليل كمية الكوليسترول السيئفى الجسم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تحمي من السمنة: الأحماض الدهنية الموجودة في زيت حبة البركة تعزز فقدان الوزن وتمنع السمنة لأنها تحفز نظام التمثيل الغذائي الخاص بك ولا تسمح للدهون بالاستقرار في جسمك.



الحبة البركة

الوقاية من السرطان: نظرا لمضادات الأكسدة الموجودة في زيت الحبة البركة، يُقترح أنه يمكن أن يساعد في منع تكوين، الأورام السرطانية وذلك لأن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة في النظام وهذه الجذور الحرة هي التي تساعد الخلايا السرطانية على النمو.