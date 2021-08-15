مصر خالية من العشوائيات بنهاية 2021..اعرف تفاصيل خطة التطوير

كتبت إيمان على

شهدت الدولة المصرية، على مدار الـ7 سنوات الماضية طفرة ونهضة عمرانية متكاملة، ففى ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة، فقد كان هناك تطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وحرصت الدولة على اقتحام ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة، الشائك الذى عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى، الذى أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا، وحسبما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، فإن إجمالي الكلفة للمشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات وصل إلى 425 مليار جنيه، قائلا "القاهرة خالية من العشوائيات بنهاية العام الجاري.. اختفاء كل المناطق غير الآمنة من القاهرة بنهاية العام الجاري".

ونرصد تفاصيل أعمال التطوير:

-المناطق غير الآمنة تصل إلى 357 منطقة تكلفت 63 مليار جنيه.

-المناطق غير المخططة وصلت إلى 152 فدانا بتكلفة 318 مليار جنيه.

-تطوير 1105 أسواق عشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه".

-تطوير المناطق غير المخططة، وهي 135 منطقة يقطنها أكثر من 7 مليون نسمة والانتهاء من 56منطقة بها .

-مجموع الإنفاق على تطوير العشوائيات من 2008 وحتى عام 2014 كان 652 مليون جنيه.

-حظيت محافظة القاهرة بمفردها بـ16 مليار جنيه، من رصيد تطوير المناطق العشوائية.