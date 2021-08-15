ساحل العاج ترصد أول إصابة بفيروس إيبولا منذ 25 عاماً

كتب وكالات

قال وزير الصحة فى ساحل العاج بيير ديمبا، إن السلطات الصحية فى بلاده رصدت أول حالة إصابة مؤكدة بإيبولا، وهذه أول حالة إصابة بإيبولا فى ساحل العاج منذ 25 عاماً، بحسب "الشرق بلومبرج".

ومنذ شهرين، أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشى فيروس إيبولا فى غينيا، والذى أسفر عن مقتل 12 شخصا منذ شهر فبراير الماضي.

وذكرت المنظمة العالمية - وفقا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم السبت - أن غينيا تمكنت من احتواء وتجنب انتشار الفيروس بفضل بعض الابتكارات الجديدة.

وكان فيروس "إيبولا" قد بدأ فى التفشى فى غينيا فى فبراير الماضي، وحذرت "الصحة العالمية" من احتمالية تفشيه ووصوله إلى الدول المجاورة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع تدهور الوضع الوبائى لكورونا فى إفريقيا، مشيرة أيضا إلى أن غينيا ستعلن غدا انتهاء جائحة إيبولا، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابات العالمية بفيروس كورونا انخفض بنسبة 12% الأسبوع الماضى، فيما تراجع معدل الوفيات بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأضافت المنظمة - فى تقرير ، أنه تم تسجيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو وأكثر من 72 ألف حالة وفاة فى جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا فى 5 مناطق من أصل 6 تابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنها جنوب شرق آسيا بنسبة انخفاض 27% وأوروبا بنسبة 13%، فيما سجلت أفريقيا زيادة فى حالات الإصابة بنسبة 44%، مضيفا أن معدل الوفيات تراجع فى أوروبا بنسبة 17% وأمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 7%، بينما سجل معدل الوفيات ارتفاعا فى أفريقيا بنسبة 20% وجنوب شرق آسيا بنسبة 12%.