جنوب إفريقيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

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سجلت جنوب إفريقيا 13 ألفا و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا إنه بذلك ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و595 ألفا و477 من بينهم 154 ألفا و71 حالة نشطة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا ساوث أفريكان نيوز".

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 238 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 76 ألفا و869 شخصا.. فيما تعافى من المرض حتى الآن مليونين و364 ألفا و507 أشخاص.