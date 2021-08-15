اليوم السابع
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الأحد، 15 أغسطس 2021 03:27 ص
أكرم القصاص
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جنوب إفريقيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 15 أغسطس 2021 03:00 ص
جنوب إفريقيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا لقاح كورونا
أ ش أ

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 سجلت جنوب إفريقيا  13 ألفا و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا إنه بذلك ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و595 ألفا و477 من بينهم 154 ألفا و71 حالة نشطة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا ساوث أفريكان نيوز".

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 238 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 76 ألفا و869 شخصا.. فيما تعافى من المرض حتى الآن مليونين و364 ألفا و507 أشخاص.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

أفريقيا

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