اليوم السابع
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توفير 4 منافذ لحجز وحدات اسكان اجتماعى بشمال سيناء.. تعرف عليها

الأحد، 15 أغسطس 2021 12:00 ص
توفير 4 منافذ لحجز وحدات اسكان اجتماعى بشمال سيناء.. تعرف عليها محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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وفرت محافظة شمال سيناء 4 منافذ لحجز وحدات الاسكان الاجتماعى ابتداء من غدا الأحد، حيث أعلنت المحافظة فى بيان، أنه سيتم غداً  توفر كراسة الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.
 
وأوضح البيان أن كراسة الشروط متاحة فى مكتب بريد العريش، ومكتب بريد الريسة، ومكتب بريد المساعيد، ومكتب بريد بئر العبد. حتى 9/9/2021.
 
وأماكن الوحدات  السكنية المخصصة إسكان اجتماعى فى شمال سيناء تتوزع فى مدينة العريش بحي السبيل، وفى نطاق مدينة بئر العبد، وفى نطاق نخل، وسعر الكراسة 125 جنية، بمقدم جدية الحجز 14 الف جنية، ومصاريف إدارية للبريد 355 جنية، وتتضمن المستندات والاجراءات المطلوبة مقدم جدية الحجز و المصاريف الإدارية تدفع فى البريد بعد الاطلاع على الكراسة والشروط والرغبة فى حجز الوحدة، ومتاح الدفع حتى 9/9.

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العريش

نخل

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شمال سيناء

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