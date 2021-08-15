تطوير العشوائيات: 750 ألف جنيه تكلفة إنشاء الوحدة السكنية بدون سعر الأرض

إبراهيم حسان

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن الوحدة السكنية الواحدة التى يتم إنشائها تتكلف 750 ألف جنيه ده بدون سعر الأرض، فيما تكلف مشروع الأسمرات 3.6 مليار جنيه بدون الأرض أيضا.

أضاف صديق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن الاستثمار فى الإنسان هو الهدف الرئيسى للدولة المصرية للوصول إلى الدولة الحديثة، التى ليس قوامها فقط الإنشاءات والملاعب، بل قوامها هو الإنسان، متابعا: "الملاعب الحديثة هدفها إنشاء البطل الأولمبى المصرى فى الفترة المقبلة، وفى السنوات المقبلة ستخرج أبطال من الأسمرات والمحروسة وغيرها من المناطق المطورة".

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن هدف صندوق التنمية الحضارية هو الوصول إلى أبعد حد فى التنمية من أجل خدمة المواطنين، متابعا: "صندوق التنمية الحضارية يخصص له 609 مليارات جنيه لأعمال التنمية الحضارية فى الفترة المقبلة".